Марию Шукшину накажут за раскрытие ориентации Киркорова

Мария Шукшина накануне публично назвала певца Филиппа Киркорова представителем признанного экстремистским и запрещенного в России международного общественного движения ЛГБТ. Актриса в интервью Вячеславу Манучарову заявила, что исполнитель хита "Единственная" имеет нетрадиционную ориентацию*.

Шукшина заявила, что Киркоров несколько лет пропагандировал неправильные ценности, а перестал он только после появления закона, запретившего это.

"А так он бы просто гордился, рубаху на себе рвал и на ложный путь уводил. Ему хотели подражать неокрепшие души, потому что он богатый, он в тренде", — высказалась Шукшина в проекте "Эмпатия Манучи".

Однако Филипп Киркоров никогда публично не говорил о своей ориентации, более того, он известен как примерный семьянин и воспитывает двоих детей. Адвокат Андрей Алешкин считает, что за это певец может наказать актрису.

"В данном случае возможен только один иск – о защите чести и достоинства. Ее слова в случае обращения певцом в суд будут подвержены экспертизе. Надо доказать, что она именно утверждает сказанное. Просить в суде можно бесконечно. Обычно речь идет о сумме около 250 тысяч рублей. Для обеспеченного человека она небольшая, для него важнее защитить свое имя и пресечь попытки очернения репутации", – отметил юрист в беседе с изданием "Абзац".

*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.