Как проходил патриотический автопробег к 80-летию Победы

Активисты, ветераны, участники специальной военной операции и больше десятка машин. Патриотический автопробег, приуроченный к 80-летию Победы, стартовал еще несколько дней назад одновременно из Самары и Волгограда. Колонна проехала через ключевые области России, и сегодня завершила своё путешествие на Поклонной горе.

"Место, которое стало сохранением исторической памяти. Эта акция, как символ, символ того, что все поколения связаны, связаны общей историей, общей победой", - отметил Максим Девятов, советник губернатора Самарской области, председатель общественного совета проекта "Исторической памяти".

Саратов, Волгоград, Воронеж, Курск, Орёл и Тула. Все эти города связаны красной нитью общей победы советского народа над нацизмом. В рамках акции участники возложили цветы и отдали дань памяти тем, кто не вернулся.

В Международном дискуссионном клубе "Валдай" представили первую публикацию неизвестных ранее документов. Свидетелей великой войны и великой Победы. Фронтовые письма и солдатские дневники - уникальные источники для изучения эпохи и сбережения исторической правды. Все они сохранились в частном архиве и теперь доступны для общественности.

"Нужно сказать, что дневники являются очень редкими документами, особенно солдатские дневники, поскольку был своего рода негласный полузапрет вести их на фронте", - отметил Олег Барабанов, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Представители "Народного фронта", спортсмены и известные артисты в рамках акции "Огонь памяти" доставили специальные лампы с частицами Вечного огня в разные города нашей страны, а также в Белоруссию, Болгарию, Венесуэлу, Индию, КНДР, Сербию.

"Те страны, которые чтут подвиг советского солдата и где не поднимается рука попытаться переписать историю Великой Отечественной войны. Это все наши друзья, друзья по всему миру", - сказал Виктор Евтухов, начальник управления президента России по государственной политике в сфере Оборонно-промышленного комплекса.

Всероссийскую акцию "Бессмертный полк" в этом году проведут в смешанном формате: в некоторых регионах пройдут традиционные шествия, а в некоторых из соображения безопасности её организуют онлайн. Присоединится сможет любой желающий.

Победа в Великой Отечественной войне - это подвиг каждого советского солдата. Так, сегодня Минобороны РФ рассекретило наградной лист отца президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который первым ворвался в расположение противника, уничтожил пять солдат Вермахта и был представлен к ордену второй степени.

Столичный Манеж в четвёртый раз становится площадкой для размещения пресс-центра юбилейных победных мероприятий. В этом году к 9 мая его превратили в современный медиацентр, где единовременно смогут работать свыше 2,5 тысячи аккредитованных российских и зарубежных журналистов. Здесь же у интерактивных стендов специалисты при необходимости смогут получить и уникальную информацию об истории Великой Отечественной войны.