В Госдуме предложили бесплатно вакцинировать от аллергии на пыльцу

Российским гражданам нужно предоставить возможность в рамках обязательного медицинского страхования пройти бесплатную вакцинацию от аллергии на пыльцу растений. С такой инициативой выступил во вторник, 6 мая, депутат Государственной думы Ярослав Самылин.

Парламентарий обратился в Министерство здравоохранения России с напоминанием о том, что в стране подходят к концу работы по созданию рекомбинантного препарата для профилактики аллергии к пыльце березы и связанным с ней пищевым аллергенам.

Самылин предложил вакцинировать этим препаратом россиян, страдающих от аллергии, причем делать это бесплатно по системе ОМС. Это крайне актуально, ведь во время цветения растений аллергическим ринитом страдает до 20–30% россиян, цитирует автора идеи РИА Новости.

Современная медицина справляется даже с самыми тяжелыми формами аллергии на пыльцу. Один из распространенных методов лечения — терапия АСИТ. Пациенту вводят аллерген, постепенно увеличивая его дозу. Через некоторое время иммунная система уже не реагирует на пыльцу растений.

В то же время Институтом иммунологии разработан препарат, который содержит два белковых фрагмента антигена пыльцы березы и перекрестных пищевых антигенов с косточками фруктов. Эта вакцина станет настоящим инновационным прорывом в борьбе с аллергией.