Почти вся Европа, поставленная под ружье, сегодня ведет войну против России. Она сплотилась под знаменем нацизма - причем в буквальном смысле этого слова - поддерживая откровенно расистский, антироссийский киевский режим, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Режим Зеленского проводит факельные шествия, бросает в мясорубку бойцов с шевронами нацистских дивизий на рукавах. А в Европе объявляют угрозу нанесения России "стратегического поражения" на поле боя - так же, как и в рамках вскрытой советскими дипломатами операции "Немыслимое". Подготовка к этой операции шла, прежде всего с участием англичан, перед Второй мировой войной. Предполагалось нападение на Советский Союз с той же целью - "стратегического поражения" СССР, сказано в опубликованном на сайте МИД заявлении.

Лавров подчеркивает: важно не только хранить память о героях Великой Отечественной, которые обеспечили нам будущее и нынешнее развитие. Надо также помнить о дипломатическом опыте и уроках тех событий. Эти уроки бесценны, особенно в нынешней ситуации, подчеркнул российский министр.