Вика Цыганова пристыдила звезд, требующих деньги за концерты 9 Мая звезд: "Ни один гонорар не стоит вашей совести"

Вика Цыганова возмущена, что артисты отказываются бесплатно выступать в День Победы. Певица пристыдила коллег, заявив, что они потеряли совесть.

С инициативой не платить артистам миллионы за концерты 9 Мая выступила депутат Госдумы Нина Останина. По ее мнению, преданность и любовь к Родине должна подтверждаться не гонорарами, а душевными выступлениями знаменитостей, творчество которых понятно, близко и доступно людям.

Но предложение депутата мало кто из звезд поддержал. Это шокировало Вику Цыганову. Артистка назвала коллег "бессовестными" и заявила, что их души "пусты".

"Как горько и стыдно за тех, кто потерял совесть и стал „ценником“ своего тщеславия, это пустые глазницы, и пустая душонка в блеске фальшивых огней. Только отдавая, мы получаем, я так живу, и по-другому я не хочу жить. Мне нравится жить, жить открыто, без всяких выгод и притворства. Ни один гонорар не стоит вашей совести, совесть — это абсолютная роскошь", — заявила певица на своей странице в соцсети.