Путин и Си Цзиньпин углубят отношения России и Китая

Совместные заявления об углублении отношений и о глобальной стратегической стабильности подпишут президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Переговоры в узком и широком составе пройдут 8 мая, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Как уточнил помощник президента, первым из совместных заявлений станет документ о дальнейшем укреплении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. В заявлении будет отмечено, что государства вступили в новую эпоху. Подчеркивается, что заявление принимается в ознаменование 80-летия победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, победы в войне сопротивления китайского народа японской агрессии и образования ООН.

Вторым документом, по словам Ушакова, станет совместное заявление по глобальной стратегической стабильности. Кроме того, Путин и Си Цзиньпин подпишут несколько межправительственных документов, передает РИА Новости.