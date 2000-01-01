Игорь Кожевников погиб на съемках нового фильма

Скончался актер, режиссер и кинооператор Игорь Кожевников. Ему было 66 лет. Трагедия произошла на съемках в Ростове-на-Дону.

Кожевникова умер вечером 5 мая, однако об этом сообщили только сейчас. В Союзе кинематографистов России рассказали, что артист перенес инсульт, медики не смогли его спасти.

"Мы в один момент потеряли друга. Обаятельного, талантливого, красивого, добрейшей души и, казалось, полного сил человека. Мы прощаемся с нашим товарищем и приносим свои соболезнования всем, кто уважал и любил этого прекрасного человека", — говорится в официальном заявлении Союза кинематографистов.

Прощание с Кожевниковым пройдет в Санкт-Петербурге 7 мая. Поклонники смогут прийти в Большой зал крематория на Шафировском проспекте.

Игорь Кожевников принял участие в трех десятках проектов. Он был оператором снял фильмов "Три мушкетера", "Дачный романс" и "Предлагаемые обстоятельства". Как актер он снялся в мелодраме "Игрушка" в 2000 году.