Сергей Собянин: В Москве будут созданы полноценные кинологические парки

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказал о планах создания комфортной среды для собак и их хозяев. По словам мэра, в городе создано уже 79 современных площадок для выгула собак.

Как отмечается в блоге, в столице действует проект "Питомцы в Москве". При этом собачьи площадки сделаны по единому стандарту.

"Создание комфортной городской среды в каждом районе — приоритетная задача стратегии развития Москвы. Уютные, хорошо освещенные скверы, современные спортивные и детские площадки должны быть в шаговой доступности от дома. И конечно, комфорт включает заботу о четвероногих жителях столицы. Преданный хвостатый друг есть практически у каждого 10-го москвича. А значит, наша задача — создать для них побольше возможностей для прогулок, игр и тренировок на свежем воздухе", — сообщил мэр Москвы.

По его словам, крайне важно, чтобы площадки были безопасными для питомцев.

"Во-первых, это надежность ограждения и входных ворот, чтобы собака, спущенная с поводка, не могла самовольно покинуть территорию. Ограждения устанавливаются так, чтобы не было возможности устраивать подкопы, а ворота делаются двойными, с тамбуром между ними – это общемировой тренд", - говорится в сообщении.

Ранее Собянин рассказал об оснащении московских ветклиник. В них установлено самое современное оборудование.