В Кремле назвали число прибывающих на Парад Победы зарубежных лидеров

Лидеры двадцати девяти государств будут присутствовать 9 мая в Москве на параде в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, в числе принявших приглашение - лидеры Бразилии, Китая, Палестины и Египта. Ожидается также прибытие президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

По данным Ушакова, в Москву на День Победы также прибудут лидеры Азербайджана и Армении, Белоруссии, главы центральноазиатских и африканских государств, Абхазии и Южной Осетии. Индия, Никарагуа и ЮАР будут представлены делегациями на высоком уровне, а КНДР - на уровне посла.

Ушаков также отметил, что по Красной площади на параде 9 мая пройдут парадные расчеты из 13 стран. В числе гостей - ветераны из некоторых зарубежных стран, в том числе из Соединенных Штатов. Приглашение направлено и послу США в России Линн Трейси, пока неизвестно, будет ли она присутствовать, передает РИА Новости.