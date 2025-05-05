Кузьмина похоронили только спустя 40 дней после смерти: деньги на погребение дал брат

Брата Владимира Кузьмина Александра не стало 24 марта. Трагедия произошла в Сочи. 63-летнему музыканту стало плохо на улице, ему вызвали скорую, но спасти Кузьмина врачи не смогли.

Точная причина смерти артиста не называется. Вдова Кузьмина Наталья лишь дала понять, кончина ее мужа была ужасной.

Гражданская панихида прошла в конце марта, затем тело музыканта отдали на кремацию, а друзья и родственники поехали на поминки в ресторан. Лишь спустя 40 дней после смерти прах Александра Кузьмина захоронили. Последним пристанищем артиста стало Лайковское кладбище в Одинцове.

Сам музыкант при жизни огласил свою последнюю волю, он хотел, чтобы его тело предали огню. "Я не хочу, чтобы мое лицо ели червяки", — полушутя говорил Александр.

Как рассказала вдова артиста, на похороны пришли только самые близкие люди семьи. "На поминках исполнялись Сашины песни, а также под виолончель 17 века музыкантом Александром Барских были исполнены любимые Сашины композиции. Все, что оставил Саша после себя, это его песни, которые были смыслом его жизни", — поделилась Наталия.

Вдова призналась, что с погребением музыканта ей помог Владимир Кузьмин и его супруга Екатерина, они оказали не только моральную поддержку, но и финансовую, пишет "МК".