Иноагента Шевченко* внесли в перечень экстремистов Росфинмониторинга

Признанная в России иноагентом активистка Анастасия Шевченко* внесена в перечень террористов и экстремистов. О расширении списка Росфинмониторинга сообщается на сайте ведомства.

Шевченко ранее признавалась виновной в участии в деятельности организации, признанной нежелательной в России. Активистку признали иноагентом. В 2021 году Октябрьский суд Ростова-на-Дону назначил ей наказание в виде 4 лет условно. Позже условный срок заменили реальным - на 3 года колонии. А в 2022 году Шевченко уехала из России.

Также Росфинмониторинг включил в перечень участника чтений разжигающих ненависть стихов на Триумфальной площади в Москве в 2022 году Николая Дайнеко. В то же время, из списка исключен новозеландский наемник Джордан О’Брайан.

*Лицо, исполняющее функции иноагента