Мерца со второй попытки избрали новым канцлером Германии

Финал интриги с руководителем немецкого правительства, которая держала в напряжении западную общественность почти весь день. Канцлером ФРГ со второй попытки выбран Фридрих Мерц. Голосование в Бундестаге завершилось во вторник вечером.

Мерц одержал победу во втором туре с перевесом в 9 голосов - его поддержали 325 депутатов. Из 316 необходимых. Первый тур был утром и тогда кандидату от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов не удалось заручиться необходимым количеством голосов.

В ходе тайного голосования вместо 316 Мерца поддержали лишь 310 депутатов. Политический провал лидера ХДС/ХСС стал первым случаем в послевоенной истории Германии, когда кандидат коалиции на пост канцлера потерпел неудачу в первом же туре.