Собянин сообщил об отражении новой атаки дронов на Москву

Пресечена очередная попытка киевского режима атаковать Москву с применением двух беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил в своем блоге мэр российской столицы Сергей Собянин.

Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа были уничтожены силами ПВО Министерства обороны России, уточнил Собянин. Мэр добавил, что сейчас на месте падения обломков работают экстренные службы

Ранее Минобороны сообщило в своем Telegram-канале, что минувшей ночью российская система противовоздушной обороны сбила 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Девятнадцать дронов из общего числа было сбито над Московским регионом.