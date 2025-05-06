Бывший возлюбленный Муцениеце впервые высказался о ее свадьбе с Дрангой

Агата Муцениеце выходит замуж. Предложение актрисе сделал Петр Дранга. Дата свадьбы пока не назначена, но поговаривают, что влюбленные тянуть не собираются.

О помолвке Агаты высказался ее бывший возлюбленный Иван Чуйков. Роман звезд разгорелся в прошлом году. Муцениеце познакомила мужчину со своими детьми от Павла Прилучного, но вскоре чувства угасли, так ни к чему и не приведя. Агата и Иван остались друзьями.

После разрыва с Чуйковым Муцениеце стали часто видеть в компании аккордеониста Петра Дранги. Актриса говорила, что они просто приятельствуют. Но отношения явно набирали обороты, Петр и Агата улетели вместе на отдых в Крым. Там-то Дранга и сделал актрисе предложение руки и сердца.

Иван Чуйков в беседе с изданием Voice признался, что рад за свою бывшую девушку и считает Петра хорошим выбором.

"Я считаю, что Агата и Петр очень подходят друг другу, дополняют друг друга. Гармоничная пара. Самое главное, что они оба счастливы в этих отношениях", — рассказал Чуйков.