ВС России практически на 100% зачистили Курскую область от боевиков ВСУ

Территория Курской области зачищена от разрозненных подразделений ВСУ. Остатки украинских формирований бегают по лесам, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По данным Марочко, все еще неспокойно в приграничной зоне – территория кишит украинскими дронами. Противник применяет ударные и FPV-дроны, действуют диверсионно-разведывательные группы.

Эксперт предположил, что такими действиями ВСУ пытаются растянуть российские силы по линии фронта курского приграничья. Тем более, что часть подразделений, которые участвовали в освобождении Курской области, сейчас выведены на доукомплектование и восстановление. Судя по всему, боевики пытаются воспользоваться этими обстоятельствами, передает ТАСС.