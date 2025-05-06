Дана Борисова закрутила роман с бизнесменом из Англии: Он младше, но симпатичный и щедрый

Дана Борисова нашла свою любовь. Идеального мужчину она встретила в чате жильцов своего дома. Точнее, там Борисова встретила сестру возлюбленного, и уже девушка их познакомила.

"Я улетала в Колумбию на съемки "Звезд в джунглях". И, как обычно, у меня не было карточки, чтобы платить за границей. Я написала в чат жильцов моего ЖК, ни один из соседей не откликнулся. Я уже была на стыковке в одном из аэропортов, когда мне пришло сообщение от него. Он написал, что его зовут Кирилл, назвал фамилию, рассказал, что живет в Англии, а его родственница — в моем ЖК (она и рассказала о том, что я искала карточку)", — поделилась телеведущая.

Британец, который на самом деле родился на Камчатке, без лишних разговоров передал Борисовой данные своей карты и разрешил ей тратить столько, сколько понадобится.



"Потом он сказал ключевую фразу — "Вернешь как-нибудь". Я это "как-нибудь" поняла совершенно не буквально, внимательно следила за тем, что будет дальше", — призналась Дана.

Мужчина оказался не только щедрым, но и красивым. Борисова не лезет к любимому с расспросами и даже не знает, что за бизнес у него в Британии.

"Он на три года младше меня. Визуально симпатичный, не вру. Он мне сразу откровенно рассказал, что у него пять детей и четыре жены по всем краям света. Он всех содержит. У него все жены живут в хороших условиях, он со всеми поддерживает связь", — рассказала звезда ТВ в беседе с VOICE.