Росавиация ограничила полеты в аэропортах нескольких российских городов

Временные ограничения на полеты введены в аэропортах трех российских городов — Калуги, Тамбова и Ярославля. Меры приняты для обеспечения безопасности гражданских воздушных судов, сообщил в Telegram пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Ранее сообщалось, что план "Ковер" начал действовать 6 мая с 16:10 по московскому времени в аэропорту Нижнего Новгорода. Причем ограничения на полеты в воздушной гавани вводятся второй раз за сутки.

Минобороны ранее сообщило, что минувшей ночью российская система противовоздушной обороны сбила 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Девятнадцать дронов из общего числа было сбито над Московским регионом. Ближе к вечеру мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации еще двух беспилотников, направлявшихся к столице.