Германия выбрала нового канцлера: что будет дальше

Оглушительные аплодисменты, крепкие объятия и добродушные похлопывания по плечу. Новоиспечённый канцлер ФРГ поздравления тепло принимает. Словно он получил эту должность не со скрипом и не во втором туре. Всего несколько часов назад до победы не хватило каких-то шести голосов.

В тот момент камеры выхватили растерянность и панику на лице Мерца. Символично, что в первые мгновения он подсознательно так сильно вцепился в кресло, что СМИ тут же пошутили: боится его лишиться. Должность и правда чуть не выскользнула из пальцев. После успешных выборов это первый раз в истории Германии, когда кандидат от победившей партии провалил голосование.

При этом, у коалиции "Мерц + Шольц" в сумме голосов с лихвой хватило бы для победы. По информации "Бильд", о поражении даже и не задумывались - за кулисами уже с утра были накрыты столы и заказан фуршет. Кто именно из депутатов от партии ХДС/ХСС и СДПГ испортил Мерцу праздник, не сообщается. Голосование было тайным. Пока правящая коалиция оправлялась от шока, оппоненты не стеснялись в выражениях.

Глава АдГ заявила, что в такое сложное для страны время готова возглавить правительство ФРГ и "поставить Германию с головы на ноги". Местные СМИ неудачу Мерца на канцлерских выборах называют не иначе как полной катастрофой. Отрицательно на происходящее отреагировал немецкий фондовый рынок - тут же обрушился. Главный индекс DAX упал сразу на несколько пунктов. И предсказать, что будет дальше, не могут даже экономисты.

Как бы то ни было, кандидатура Фридриха Мерца на должности канцлера оперативно утверждена президентом Германии. Расписку о назначении Франк-Вальтер Штайнмайер вручил лично. Теперь своих кандидатов в кабинет министров должна представить вторая правящая партия — она же партия экс-канцлера Шольца СДПГ.

Если верить утечкам в немецких СМИ, кресла в будущем правительстве могут занять сразу две наши соотечественницы. Натали Павлик, которая родилась в Тюменской области, возможно, будет заведовать вопросом мигрантов. Ещё одна - москвичка Реем Радован - вероятный будущий министр развития ФРГ.