Мишустин осмотрел новый терминал международного аэропорта имени Лермонтова

Сегодня глава кабмина Михаил Мишустин продолжает рабочую поездку по Северному Кавказу. В Минеральных водах он осмотрел новый терминал международного аэропорта имени Лермонтова. В этом году ввели в эксплуатацию аэровокзальный комплекс для внутренних рейсов. Совсем скоро он начнёт принимать пассажиров.

Высокотехнологичные багажные, для маломобильных граждан – удобные лифты. Детально продуманы все помещения, в том числе для ожидания пассажиров с маленькими детьми. На совещании премьер напомнил, что к 2030 году в разных регионах страны по поручению президента реконструируют 75 аэропортов. 250 миллиардов на эти цели заложены в бюджете.

Кроме того, премьер-министр встретился с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. Обсудили вопросы социально-экономического развития региона и подготовку кадров.

Так, в регионе открыли 150 агроклассов. Особое внимание — программам профессионалитета. В колледжах края для будущих инженеров значительно увеличили число бюджетных мест.