Спецборт премьер-министра Словакии может пролететь через территорию Польши на своем пути в Москву. Варшава разрешила перелет самолета Роберта Фицо на торжества в честь 80-летия Победы в Москве 9 мая.

Как сообщает польский портал Pravda, Словакия завершила оформление спецрейса премьер-министра. Польша, хотя и разрешила перелет, критически относится к участию словацкого политика в параде в Москве.

Как ранее заявил Роберт Фицо, визит в российскую столицу на День Победы станет проявлением несогласия с новым железным занавесом между Европой и Москвой. В то же время, словацкий премьер получал угрозы в связи со своим решением посетить Россию 9 мая. Однако Фицо назвал угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского участникам торжеств невиданными и смешными.