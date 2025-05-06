"Говорят, утонул": бывший муж Кати Лель пропал без вести в Ницце

Бывший муж Кати Лель, от которого певица родила свою единственную дочь, Игорь Кузнецов пропал без вести около месяца назад. Последний раз его видели в Ницце.

После развода с Лель Кузнецов старался не появляться на светских тусовках. Он ушел из публичного пространства. В апреле мужчина отдыхал на Лазурном берегу Франции.

"Как говорят, утонул. Это случилось в середине месяца. Он действительно ни с кем не выходит на связь все это время. Его близкие не могут найти себе места от горя", — рассказал "Московскому комсомольцу" инсайдер.

Сестра Кати Лель Ирина сообщила, что информация о том, что Игорь утонул, не подтвердилась. Но он действительно пропал.

"Очень много слухов. Думали, что он утонул в море. Но водолазы искали и тела не нашли. Поиски продолжаются", — отметила Ирина.

Напомним, что Катя Лель и Игорь Кузнецов сыграли свадьбу в 2008 году. Певица родила от мужа дочь Эмилию. Но через 15 лет совместной жизни брак распался.