Силы ПВО сбили за полтора часа 13 украинских дронов над российскими регионами

Тринадцать украинских беспилотников самолетного типа уничтожили силы противовоздушной обороны менее чем за полтора часа. Очередную попытку атаковать российские регионы с помощью дронов киевский режим предпринял с 17.21 до 18.40 мск, сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в военном ведомстве, семь беспилотных летательных аппаратов уничтожено над территорией Калужской области. Четыре дрона сбито над Тульской областью, еще два – над Московским регионом.

Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил об уничтожении очередного беспилотника, летевшего в сторону столицы. Информация появилась в 18:42 мск. Кроме того, Telegram-каналы сообщили со ссылкой на очевидцев о взрывах в воздухе в районе аэродрома Кубинка. Аэродром расположен в Одинцовском районе Подмосковья.