Лукашенко рассказал о роли славян в планах Запада на будущее

Славянам, как и остальным "неарийцам", нет места в будущем, распланированном западными элитами. На этой основе и сегодня расцветает идеология нацизма, шовинизма и расизма, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Представления о неполноценности славян западные лидеры унаследовали от расистских наук фашистской Германии, отметил белорусский лидер. Приговор славянам был вынесен задолго до начала германского военного вторжения в июне 41-го, цитирует Лукашенко агентство БелТА. А приводили его в исполнение на белорусской земле в течение страшных 1132 дней.

Выступая на торжественном собрании, посвященном 80-летию Победы, Лукашенко напомнил о важных уроках истории. Лидер Беларуси отметил, что 9 мая 1945 года внимание всего человечества было приковано к Советскому Союзу - государству, сокрушившему фашистскую Германию. Не забыли и не забудем, подчеркнул президент.