Певица Валерия пожаловалась на отдых в Дубае: очень неприятная ситуация

Певица Валерия с мужем продюсером Иосифом Пригожиным улетела в отпуск. Насладиться морем и солнцем супруги решили в Дубае. Но не учли, что в Эмиратах сейчас палящий зной.

Первые дни отдыха прошли прекрасно, а потом случилась неприятность. Валерия сгорела на солнце. Артистка уверяет, что не выходила из отеля без защитного крема, но он не помог.

"Мы жестко обгорели, причем только сверху. Я обычно очень осторожна в этом вопросе, пользуюсь защитным кремом. Но, видимо, такое активное солнце, что мы, чуть дольше побыв в воде, получили такой результат", — посетовала Валерия на своей странице в соцсети.

Кожа исполнительницы хита "Часики" покрылась красными пятнами. Певица переживает, что скоро начнется шелушение. "Очень не хочется страдать долго", — поделилась артистка.

Похоже, ближайшее время Валерии придется провести в тени, без купания в море и солнечных ванн.