В Подмосковье открыли памятник советским воинам и чекистам, погибшим при обороне столицы

На братской могиле в Дмитровском городском округе Подмосковья прошло торжественное открытие памятника советским воинам и чекистам, погибшим при обороне Москвы.

"В данном захоронении покоятся останки 239 советских воинов, 79 из них - бойцы мотострелкового полка УНКВД по Москве и Московской области, которые в ноябре-декабре 1941 г. отражали атаки немецко-фашистских захватчиков в окрестностях села Рогачево, не давая противнику прорваться к Москве", - говорится в сообщении УФСБ России по городу Москве и Московской области.

По инициативе ведомства на месте аварийного памятника установлен новый монумент, представляющий его копию с уточнением исторических деталей.