Трамп по-прежнему хочет увлечь Канаду в США: "Для танго нужны двое"

Дональд Трамп признался, что в душе он - застройщик. И, когда президент США смотрит на искусственно нарисованную линию государственной границы между Штатами и Канадой, он не может отвязаться от мысли, что эти образования должны стать единым целым.

Американский лидер порассуждал о своих планах относительно Канады в начале встречи с премьер-министром этой страны Марком Карни в Белом доме. Трамп подчеркнул, что все еще верит в необходимость сделать Канаду 51-м штатом – но для танго нужны двое.

Трамп при этом заверил, что Соединенные Штаты никогда не откажутся от союзнических обязательств в военной сфере, передает ТАСС. США защищают Канаду в военном плане – и дело тут даже не в деньгах, подчеркнул президент.