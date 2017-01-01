Новорожденная дочь Цымбалюк-Романовской оказалась точной копией Джигарханяна

Виталина Цымбалюк-Романовская впервые стала мамой 25 марта. Ее доченьке уже почти полтора месяца. Пианистка назвала наследницу Викторией. Но внешность крошки молодая мамочка пока скрывает от посторонних, девочку видели только самые близкие.

Друзья Виталины, которые уже познакомились с ее дочерью, поделились с журналистами одним очень интересным наблюдением. Люди в один голос говорят, что Виктория — точная копия Армена Джигарханяна, бывшего мужа Цымбалюк-Романовской. У девочки такие же умные глаза и волевой подбородок — точь-в-точь как у легендарного актера на детских фотографиях, даже лоб у малышки как у Армена Борисовича.

"Один наш с Джигарханяном близкий друг, когда увидел фотографию, сказал, что характер точно Армена. Мне бы не хотелось, но люди всегда будут видеть то, что хотят", — поделилась Виталина с изданием "Дни.ру".

Отметим, что Цымбалюк-Романовская скрывает отца ребенка. Известно лишь, что он не имеет отношения к шоу-бизнесу. Кроме того, у новорожденной отчество Давидовна.

Намеки о том, что родила от Джигарханяна пианистка не комментирует. Но это практически нереально, Армена Борисовича не стало еще в 2020 году, а крошка Виктория появилась на свет в 2025-м. Более того, актер и пианистка были в разводе с ноября 2017 года.