Литва с Латвией попытались помешать перелету Вучича в Москву

Власти Литвы запретили полет самолета, на борту которого находился президент Сербии Александр Вучич, в Россию на 9 Мая. В Вильнюсе заявили, что шаг предпринят из-за "технических и дипломатических обстоятельств".

Как сообщает сербское издание "Новости", вечером 6 мая власти Латвии также выступили против перелета Вучича на парад Победы в Москве над территорией своей страны. В Риге ограничения объяснили "политической чувствительностью цели полета". При этом Вучич еще 1 мая подтвердил намерение поехать в Москву на Парад Победы - несмотря на угрозы со стороны представителей Евросоюза. Сербский лидер подчеркнул, что дал слово президенту России Владимиру Путину.

Ранее стало известно, что спецборт премьер-министра Словакии может пролететь через территорию Польши на своем пути в Москву. Варшава разрешила перелет самолета Роберта Фицо на торжества в честь 80-летия Победы в Москве 9 мая.