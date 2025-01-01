Музыкант группы "Ленинград" впал в кому

Выступавший несколько лет в группе "Ленинград" музыкант Дмитрий Иванов впал в кому. Сообщение появилось на странице клавишника в социальной сети "ВКонтакте".

В заявлении от имени сестры Иванова Анны сказано, что Дмитрий с 29 апреля в реанимации Боткинской больницы. Музыкант в тяжелом состоянии после инсульта.

С "Ленинградом" Дмитрий выступал несколько лет, последним его концертом в коллективе стало шоу в Абу-Даби в январе 2025 года. В апреле артист решил покинуть группу. Кроме Сергея Шнурова, музыкант также сотрудничал с певицей МакSим.