Минобороны объявило о перехвате полусотни дронов ВСУ за вечер 6 мая

Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили пятьдесят семь украинских дронов в течение вечера 6 мая. Беспилотники уничтожены над шестью регионами России, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, после 18.40 мск ПВО сбила 31 беспилотник ВСУ над территорией Брянской области. 14 дронов ликвидировано над Курской областью, семь – над Орловской, по два - два – над территорией Калужской и Рязанской областей. Один беспилотник самолетного типа уничтожен над территорией Республики Крым.

Отмечается, что Киев усиленно атакует регионы России неуправляемыми беспилотниками в преддверии объявленного Москвой перемирия. В МИД России подчеркнули, что киевский режим ответил на российскую мирную инициативу в своем стиле – усиливая атаки БПЛА на густонаселенные регионы нашей страны. На протяжении дня опасность беспилотников объявлялась в 16 субъектах России. Кроме того, с раннего утра не менее 33 аэропортов, в том числе и в Москве, ограничивали прием и выпуск самолетов.