Катя Лель прокомментировала исчезновение бывшего мужа: "Водолазы ищут, но тела нет"

Бывший муж Кати Лель пропал без вести во Франции. Игорь Кузнецов не выходит на связь с 13 апреля. По предварительным данным, мужчина утонул в Ницце.

Бизнесмен уехал за границу по работе, но внезапно перестал отвечать на звонки, его телефон сейчас вне зоны доступа. Произошедшее прокомментировала Катя Лель, она узнала об исчезновении бывшего мужа от близких Кузнецова.

"По словам его друзей, которые стали беспокоиться и позвонили мне, Игорь перестал выходить на связь 13 апреля в 17:00 часов по Ницце. Он поехал во Францию по делу, на встречу к знакомому", — поделилась певица.

По словам исполнительницы хита "Мой мармеладный", они с Игорем не виделись два года, но бизнесмен общался с дочкой. "Он объявлен в розыск во Франции, водолазы ищут, фотографии развешаны. С его близкими мы постоянно находимся на связи, переживаем", — отметила Катя.

В настоящее время неизвестно, что именно произошло с Кузнецовым. Единственная версия, которую отрабатывают французские правоохранители, это несчастный случай, они полагают, что мужчина мог утонуть. Но пока водолазы не нашли тела в море, пишет "СтарХит".