Индия атаковала Пакистан и выпустила ракеты по ряду объектов в стране.

Минобороны Индии сообщило, что в ходе начавшейся операции атаковало 9 объектов на территории Пакистана. В Кашмире отключилось электричество.

"Индийские вооруженные силы начали операцию "Синдур", нанося удары по террористической инфраструктуре в Пакистане и пакистанском Кашмире. Индийские вооруженные силы нанесли точные удары по лагерям террористов. Пакистанские военные объекты не подвергались ударам", — заявил представитель индийской армии.

Ранее министр обороны Пакистана пригрозил, что живых на планете не останется, если Индия нападет на них.