Освобожденные из украинского плена военные вернулись в Россию. Как это было

Посадка точно по плану. Самолет на "рулежке". Вот уже видны фонари в аэропорту. И автобусы в ряд. Перелет длился всего 1 час 20 минут. Но эти минуты после приземления в Подмосковье для пассажиров военно-транспортного борта тянулись как-то особенно долго. Наконец "Ил" остановился. И по салону пронеслась команда – "открыть аппарель".

Первые шаги по родной земле. Кажется, еще не очень уверенные. И первые слова благодарности – за то, что не бросили и не забыли.

205 российских бойцов вернулись домой. Столько же военнослужащих ВСУ - на Украину. Но этот обмен еще и символичный. Для тех, кто носит форму, как деды и прадеды, - тем более. День Великой Победы наши ребята встретят уже в России.

Они провели в плену кто три месяца, кто восемь, кто больше года. Истории у всех разные. На фронтах и в украинских тюрьмах повидали всякое. Научились терпеть и, стиснув зубы, ждать. Но сегодня эмоции берут верх.

О том, что в их судьбах все кардинально изменится, а жизнь начнется заново, узнали буквально за три часа до освобождения. Быстрые сборы. Переезд в Белоруссию. И только когда опустился пограничный шлагбаум и Украина осталась за спиной, облегченно выдохнули. Поверили - все самое страшное позади.

Бойцы уже садились в автобусы в Подмосковье. А в Перми, Челябинске, на Кавказе родные и близкие об освобождении еще ничего не знали. Парни, конечно, позвонят и обрадуют. Но уже из госпиталей Минобороны. Даже людям с крепкими нервами после плена необходима реабилитация. А кому-то, особенно раненым, еще и лечение.