США и йеменские хуситы достигли соглашения о взаимном прекращении огня

Хрупкая надежда на мир появилась на юге Аравийского полуострова. США и йеменские хуситы при посредничестве Омана достигли соглашения о взаимном прекращении огня. Позже информацию подтвердил президент США Дональд Трамп.

Хуситы обещали не атаковать американские корабли в Красном море, Вашингтон - прекратить налеты на Йемен. В то же время шииты подчеркнули, что не откажутся от поддержки палестинцев в секторе Газа и продолжат наносить удары по Израилю. Правда, возможностей для противостояния у Саны остается все меньше.

Накануне ЦАХАЛ подверг массовым обстрелам территорию Йемена. Практически полностью уничтожен столичный аэропорт, серьезные повреждения получили две электростанции, цементный завод и порт города Ходейда. Несколько человек погибли, десятки ранены.