Конфликт Дели и Исламабада перешел в горячую фазу и грозит полномасштабной войной между ядерными державами.

Ближе к полуночи вооруженные силы Индии объявили о начале операции "Синдур" против пакистанских террористов и нанесли серию ударов по девяти лагерям боевиков. В ведомстве подчеркнули: военные объекты Пакистана атакованы не были. Данные о жертвах противоречивые. В Индии сообщают о ликвидации 12 террористов, в Пакистане - об обстрелах пяти населенных пунктов и гибели восьми человек.

В ответ армия Исламской Республики обстреляла ракетами цели на территории соседнего государства. В Минобороны заявили, при отражении атаки сбиты пять истребителей ВВС Индии. Небо над Пакистаном закрыто для полетов.

Поводом к эскалации стали события 22 апреля в пограничном регионе Джамму и Кашмир. Тогда боевики открыли огонь по туристам. 26 человек погибли. В Индии считают, что за терактом стоят пакистанские спецслужбы. Исламабад это отрицает.