Названы имена новых героев спецоперации

Минобороны России представило новых героев СВО.

Командир артиллерийского орудия гвардии старшина Евгений Варламов сорвал план ВСУ и не дал зайти во фланг российским штурмовым отрядам, чтобы отрезать их от основных сил. В ходе боя враг потерял две единицы бронетехники, большое количество живой силы и отступил.

Рядовой Василий Рябоконов, находясь на наблюдательном посту, обнаружил передвижение пехоты неприятеля и передал координаты на пункт управления. Расчет самоходной артиллерийской установки точным ударом уничтожил боевиков. Попытка противника совершить ротацию на линии боевого соприкосновения была пресечена.