Российские войска продолжили наносить удары по тылам ВСУ. Четыре раза за ночь взрывы гремели в Киеве. Приходят сообщения о сигналах воздушной тревоги из семи областей Украины. В зоне спецоперации наши подразделения накануне освободили село Лысовка в ДНР.

На красноармейском направлении расчет тяжелой огнеметной системы "Тосочка" группировки "Центр" поразил укрепленный опорник неонацистов. Получив координаты, бойцы оперативно прибыли на огневую позицию и нанесли сокрушительный удар термобарическими снарядами. После выполнения задачи экипаж быстро сменил место дислокации. Дальнобойная пусковая установка "ТОС-2" обладает огромной разрушительной силой, уничтожая технику, здания и бункеры с живой силой противника. Модернизированную версию отличает мобильность и автоматизированная система управления огнем.

На южнодонецком направлении расчеты самоходных пушек "Гиацинт" группировки "Восток" уничтожили укрепрайон и пункты управления киевских боевиков. Артиллеристы поразили живую силу и технику врага около населенного пункта Вольное Поле. Кроме того, бойцы точными ударами по тыловым районам противника разрушили транспортные пути, которые использовались для снабжения передовых частей ВСУ.