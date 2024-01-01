Никакой конкретики относительно возможности создания демилитаризованной зоны вдоль линии боевого соприкосновения с Украиной нет. Об этом заявил в среду, 7 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля прокомментировал заявление специального посланника президента США Кита Келлога. Тот утверждает, что киевский режим настаивает на заморозке боевых действий по линии соприкосновения при условии создания 30-километровой демилитаризованной зоны.

В ответ на это Дмитрий Песков заявил ТАСС, что "из Киева не было ни одного заявления на этот счет". По этой причине невозможно ответить на вопрос о готовности Москвы к такому варианту.

Ранее источники рассказали, что большинство советников президента США Дональда Трампа выступают за создание на Украине демилитаризованной зоны в рамках плана урегулирования конфликта с Россией. Согласно этому сценарию, буферную территорию должны патрулировать европейские войска.

В мае 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что операция российской армии на харьковском направлении – вина киевского режима, который продолжают обстреливать российские города. Это вынуждает нашу страну создавать "санитарную зону", хотя планов по взятию Харькова на сегодняшний день нет.

Между тем зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев предупредил, что вся территория Украины вплоть до ее границы с Польшей может попасть в санитарную зону, которую вынуждена будет создать Россия, чтобы защититься от исходящих оттуда угроз.