Четыре человека пострадали при взрыве на фабрике в Якутии

Взрыв и пожар произошли на обогатительной фабрике "Нерюнгринская" АО ХК "Якутуголь" в якутском Нерюнгри.
На место выехали спасатели МЧС. В настоящее время происходит горение каменного угля на складе, площадь пожара уточняется, пишет ТАСС.
По предварительным данным, пострадали четыре человека. Они госпитализированы.
Прокуратура города начала проверку. Будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка о соблюдении требований законодательства о промышленной безопасности, охране труда и другим вопросам. На место выехал прокурор города Нерюнгри Виталий Аникеев.