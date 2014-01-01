Возможность вернуться к сотрудничеству с Россией в формате "Большой восьмерки" (G8) упущена. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп.

Как отметил американский политик, "если бы Россия была в составе G8, если бы Россия была в ней, я думаю, что сейчас, вероятно, не было бы этой нелепой, смертоносной войны", подразумевая конфликт на Украине.

Однако "мы упустили эту возможность", заявил Трамп. Обвинил он в этом "некоторых людей, которые не должны были принимать решения", сообщает РИА Новости.

Участие России в G8 было прекращено в 2014 году, после вхождения Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Конгресс США принял резолюцию с призывом "бойкотировать" Москву до тех пор, пока она не начнет "уважать территориальную целостность своих соседей и придерживаться стандартов демократических обществ".

Однако манипулировать Россией через изгнание из "Большой восьмерки" не удалось. Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркивал, что Москва выстраивала свои внешнеполитические планы, не учитывая возможное участие в этом формате и никого ни о чем не просила.

Уже после переизбрания Дональда Трампа президентом США, когда он вновь заговорил о возвращении к сотрудничеству с Россией, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал утрату "Большой семеркой" релевантности, поскольку "она объединяет страны, которые сейчас не являются лидерами по росту, по разным параметрам экономического и социального роста".