Иностранные инструкторы помогали украинским боевикам минировать населенные пункты в Курской области. Об этом в среду, 7 мая, рассказал командир сводного отряда разминирования Министерства по чрезвычайным ситуациям России с позывным "Пилат".

Как отметил представитель МЧС, "судя по тому, что мы обнаруживаем, минные поля противотанковые установлены в наброс, на поверхности мины находятся". Также курскую землю минировали с помощью беспилотников, использовались мины ПФМ-1С ("Лепесток") и самодельные взрывные устройства.

В комментарии РИА Новости "Пилат" рассказал, что "ощущается, что работают иностранные инструкторы, которые подготавливают в данном случае противника".

Ранее сообщалось, что во время бегства из Курской области украинские боевики оставили после себя прощальные "подарки" в виде растяжек и мин, в том числе натовского образца. Саперы группировки войск "Север" ВС России делают все возможное, чтобы как можно быстрее очистить территории населенных пунктов.

Временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн заверил, что работы по разминированию территории и поиску взрывоопасных предметов будут усилены, а группировка задействованных саперов — наращена.