"Аэрофлот" сообщил о возможных отменах рейсов в "Шереметьево"

Авиакомпания "Аэрофлот" допустила отмену и объединение рейсов из-за ограничений, действующих в работе аэропорта "Шереметьево".

7 мая в столичной гавани с 1:00 до 5:30 мск были введены временные ограничения на прилет и вылет самолетов. Часть рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы, а другие – задержаны. Причина массовых задержек и отмен рейсов - ночная атака дронов ВСУ на Москву.

Пассажирам отмененных рейсов предложили перебронировать билеты на другие рейсы при наличии свободных мест. Либо можно сдать билет, вернув его стоимость, сообщила авиакомпания в своем Telegram-канале.

Вся актуальная информация обновляется на онлайн-табло и информационных табло аэропорта.