Меган Маркл поздравила сына от принца Гарри и подверглась травле

Накануне, 6 мая, день рождения сына Арчи отметили британский принц Гарри и его супруга, малоизвестная американская актриса Меган Маркл. Мальчику исполнилось шесть лет. По такому случаю на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Меган опубликовала свежую фотографию именинника.

"Наш сын. Наше солнышко. Поздравляем Арчи с шестилетием! Спасибо всем за ваши любовь, молитвы и теплые пожелания для нашего сладкого мальчика. Ему уже шесть! Куда так быстро бежит время? (Всем, кто пришел на вечеринку в честь дня рождения на прошлых выходных, спасибо за то, что сделали праздник невероятным)", - написала Меган.

Супруга принца Гарри по традиции отключила возможность комментирования, однако интернет-пользователи все равно сумели высказать свое мнение. В результате Меган Маркл снова подверглась травле. Одни не оценили фотографию Арчи, решив, что для праздничного снимка этот кадр несколько мрачный. Другие же раскритиковали Меган за то, что она умудрилась устроить праздник в четь дня рождения Арчи заранее. Комментаторы напомнили, что это дурная примета.