Олег Меньшиков: "Я думаю, что любой человек может пойти на преступление"

Прославленный актер, художественный руководитель Театра Ермоловой, народный артист Олег Меньшиков стал очередным звездным гостем программы писателя Александра Цыпкина "Пять книг". Суть передачи в том, чтобы обсудить с известными людьми великих авторов и их произведения.

Так, Олег Меньшиков признался, что еще в школе прочитал "Преступление и наказание" Федора Достоевского. Актер сообщил, что эта книга произвела на него колоссальное впечатление.

"Я думаю, что любой человек может пойти на преступление. Мы все способны на всё: на прекрасные поступки, и на ужасные. Это мое глубочайшее убеждение", - заявил артист.

Кроме того, Меньшиков обожает "Приглашение на казнь" Владимира Набокова.

Зашла речь и о карьере актера. Он отметил, что успех и признание пришли к нему не сразу. Сам Меньшиков считает, что в какой-то момент количество перешло в качество. Вообще, признался артист, в молодости он получал удовольствие от работы и был уверен, что у всех актеров так же, однако затем понял, что ошибался.

"Просто мне перло, везло. Но я был готов к этому везению", - отметил актер.

Олег Меньшиков рассказал и о появлении в Театре Ермоловой. Он признался, что поначалу ему было очень трудно. Его даже охватывали мысли о катастрофе и хотелось вообще уйти. По словам артиста, в театре пахло щами. В итоге Меньшиков изменил ситуацию в культурном заведении.

"Последние пять лет я чувствую себя чрезвычайно замечательно. Я адепт добровольной диктатуры в театре. Но двери в мой кабинет всегда открыты. Не надо записываться ко мне на прием", - сообщил Меньшиков.