Мы обойдемся без войны — так успокоил своих сограждан президент Беларуси Александр Лукашенко. Политик выступил на торжественном собрании, посвященном 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Лукашенко заявил, что Запад стремится "подмять" нашу память о Великой Отечественной войне. Однако "заточенные российские воины, воюя против нацизма, своей жизни не жалеют" — именно этого "те, кто сегодня бряцают оружием на наших границах, больше всего боятся".

Белорусский лидер отметил, что "мы должны четко понимать: если мы выстоим сегодня в борьбе за умы и сердца наших детей, нашей молодежи, мы обойдемся без войны" (цитата по РИА Новости).

В апреле Лукашенко и российский лидер Владимир Путин участвовали в форуме Союзного государства в Волгограде. Президент Беларуси отмечал, что "мы наследники великого поколения героев-победителей", которым "стыдиться нечего или чего-то скрывать". Политик также предупредил, что "сейчас нам противостоят потомки проигравших сторонников Третьего рейха".

Этих потомков предупредил о последствиях их действий секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Предостерегая их от необдуманных шагов, политик подчеркнул, что появление иностранного миротворческого контингента на исторических территориях России может привести к Третьей мировой войне.