Захарова сочла неслучайным поражение Мерца на выборах канцлера

Перемена лиц на берлинском политическом Олимпе существенной роли не играет. Такое заявление сделала в среду, 7 мая, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Спикер внешнеполитического ведомства высказалась об избрании новым канцлером ФРГ Фридриха Мерца — заполучить этот пост ему удалось лишь со второй попытки, в первом туре голосования в бундестаге он не смог набрать достаточное количество голосов.

Как отметила Захарова, за последние годы Германия растеряла остатки своего суверенитета, авторитета и роли в международных делах — настолько, что перемена лиц в руководстве этого государства уже не имеет особого значения.

Представитель МИД также подчеркнула, что Россия готова к любому развитию событий, сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков скептически оценил перспективы смены антироссийской риторики, звучащей из Берлина, в свете выборов канцлера Германии. Впервые в истории ФРГ представитель партии, победившей на парламентских выборах, не смог избраться канцлером в первом туре голосования.

С предостережением к новому главе кабмина ФРГ выступил посол России в Берлине Сергей Нечаев. Дипломат выразил надежду на то, что "здравомыслящие политики в Германии услышали необходимые сигналы, которые дал президент России Владимир Путин".