Индия атаковала, Пакистан ответил: на карте мира появилась новая горячая точка

Конфликт Индии и Пакистана перешел в горячую стадию. Этой ночью стороны обменялись ракетными ударами. Взрывы были слышны в горах вокруг спорного региона Кашмир - в том числе его пакистанской столицы. Незадолго до начала атаки индийская армия объявила об операции возмездия "Синдур".

Индия опубликовала список целей в Пакистане. Все они, по мнению военных, - террористические. Часть лагерей, как сообщают в Минобороны, служат учебными центрами исламистских группировок. Уничтожены 17 террористов. В Исламабаде, в свою очередь, сообщили о 24 попаданиях, в результате которых разрушено несколько мечетей и погибли мирные жители. Премьер-министр Пакистана заявил, что его страна ответит на атаку.

Напряженность между соседями резко возросла две недели назад после нападения боевиков на туристов в спорном регионе Джамму и Кашмир. Тогда были убиты 26 туристов. Нью-Дели обвинил Исламабад в поддержке боевиков. Но Пакистан обвинения отрицает.

Находящиеся в шаге от полномасштабной войны страны призывают к деэскалации. В российском МИДе выразили беспокойство и осудили акты терроризма. Эксперты прогнозируют необратимые последствия, если индийско-пакистанские отношения обострятся.

"Это не просто две страны, которые воюют друг с другом. Это два ядерных государства, соперники и соседи. Они и раньше воевали, сейчас - это очень тревожно, учитывая ядерный фактор", - отметил Майкл Кугельман, аналитик по Южной Азии.

После заявления министра обороны Пакистана опасения действительно серьезные. Хаваджа Асиф сказал: "Если кто-то решит противостоять нам или вооружить наших врагов, то тогда Пакистан улыбнется и ответит так, что история запомнит это навсегда. Если существование Пакистана окажется под угрозой, никто не выживет. Мы не позволим ни одной другой стране жить на этой планете".

Впрочем, чуть позже министр обороны Пакистана заявил, что его страна не станет нагнетать напряженность, если военную операцию "Синдур" остановят, цитирует его слова "Блумберг". А судя по тому, что Индия ограничилась девятью ударами, эскалации там тоже не хотят.