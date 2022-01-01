Более 2500 зданий и соцобъектов восстановили московские специалисты в Донецке и Луганске

Кадры из Донецка. Города-героя, где после продолжительных обстрелов теперь активно восстанавливают разрушенную инфраструктуру. Вот бригады, по сути, заново обустраивают парк "Гулливер". А здесь техника срезает старый асфальт на проспекте Богдана Хмельницкого. Дорожное полотно было разбито не только временем, но и снарядами. Украинская армия в том числе и из натовских пушек била по улицам, паркам, школам и больницам.

Москва с Донецком и Луганском - города-побратимы. Начиная с 2022 года специалисты комплекса городского хозяйства столицы работают в ДНР и ЛНР. Уже восстановлено более двух миллионов квадратных метров дорог. О масштабах помощи мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал на этой неделе Владимиру Путину.

Собянин: Мы с городами-побратимами Донецком, Луганском продолжаем программу поддержки инфраструктуры, развитие, реконструкцию. Более двух тысяч объектов реконструировали, восстановили более тысячи километров инженерных сетей, миллионы квадратных метров дорог.

Путин: Важно, чтобы люди почувствовали, что в их текущей жизни происходят позитивные изменения.

Собянин: Когда ты внутри – как-то незаметно, а когда ты выходишь во дворы, в парки, скверы – это, конечно, очень заметно и дает позитивный результат.

В Донецке изменения видны, едва ты выходишь на улицу. В домах московские строители капитально ремонтируют кровлю. А вот что о москвичах говорят сами жители:

- Работают, работают, работают. Молодцы. Просто молодцы;

- Работают - во (показывает большой палец). Так что можете быть спокойны. Молодцы. Чем больше таких хлопцев, тем Донецк красивее будет;

А это Луганск - восстановленная после обстрела школа. В здание дважды попадали снаряды, выпущенные боевиками ВСУ. Московские специалисты завершили капитальный ремонт к 1 сентября 2024 года. До этого был восстановлен луганский учебно-воспитательный комплекс имени летчика-космонавта Берегового.

С 2022 года московские специалисты отремонтировали 2300 зданий и социальных объектов в Донецке и Луганске. Благоустроили более 150 гектаров общественных пространств. Заканчивают капитальную реконструкцию путепровода. Примечательно, что ограждения из чугуна отлили по историческому образцу.

В этом году больше внимания уделяют городским пространствам.

Собянин: На этот год тоже продолжаем активную программу. Если мы предыдущие годы в основном занимались инженерной инфраструктурой, то сейчас начали переходить уже к благоустройству общественных пространств: парков, дорог, улиц и так далее. Это уже не только инженерная инфраструктура, инфраструктура для жизни.

Визитная карточка Луганска - два британских танка времен гражданской войны. Между ними был заброшенный фонтан, который к осени планируют восстановить.

"Там один из самых больших фонтанов в Луганске. Это каскадный фонтан. Который будет полностью реанимирован. В нем будет реализована подсветка в виде российского триколора. Которая будет вечером включаться, и это тоже будет местом притяжения луганчан", - отметил Александр Матузов, начальник службы сопровождения специального инфраструктурного проекта АО "Мосводоканал".

Много лет в столице ЛНР не было в парках такого количества гуляющих людей. Здесь снова хочется жить. И строить общее будущее в России.