Во Владивостоке стартовала экспедиция к затонувшей советской подлодке М-49

На глубине более 90 метров специальный робот манипулятором как рукой устанавливает мемориальную табличку на затонувшую подлодку М-49. Это исторический момент. И для поисковой команды, и для ученых, но особенно - для моряков-подводников всех поколений. Которые искали субмарину с момента ее гибели в августе 1941 года.

Трагедия произошла в заливе Петра Великого примерно в 70 километрах от берегов Владивостока. 8 августа 1941 года подлодка М-49 вышла на заданные позиции из бухты Улисс. Через 8 дней она должна была завершить дозорную службу и начать движение обратно в сторону базы. Несколько раз командир докладывал о выполнении задания. Затем связь с экипажем прервалась, и субмарина так и не вернулась на берег.

Тогда подлодку искали шесть суток. Привлекали подводный и надводный флот, авиацию. Все безуспешно. 22 члена экипажа М-49 погибли. Активные поиски возобновили в начале 2000-х. И только в прошлом году с помощью необитаемого подводного аппарата лодку удалось обнаружить.

Подлодки типа "М", они же Малютки, такое название получили из-за небольших размеров. Длина - 44 с половиной метра, а ширина - всего 3. Двадцати двум членам экипажа внутри было крайне тесно. Штурману, например, приходилось спать прямо под рабочим столом. Но зато эти субмарины можно было перевозить целиком прямо по железной дороге. Что было, конечно, преимуществом в военное время.

"Экипаж высадили, на платформу поставили, брезентом накрыли, написали "Сельхозтехника". Приехали, лодку поставили на воду, экипаж занял места, прошли ходовые испытания - и готовы к бою", - объяснил Юрий Сыромятников, экскурсовод военно-исторического музея Тихоокеанского флота, подполковник в отставке.

Таким способом 37 "Малюток" и доставили на Тихоокеанский флот. Их главная задача была вести наблюдение за судоходством и подводными минными полями, которые расставили в заливе Петра Великого для защиты от врага. По одной из версий, М-49 потерпела крушение как раз из-за того, что натолкнулась на такое минное заграждение. Либо на мину, которая сорвалась с якоря. Но не исключают также шторм или столкновение с другим судном.

С помощью телеуправляемого подводного аппарата специалисты детально рассматривают каждый метр корпуса. Из полученных данных создадут точную 3D-модель субмарины? и только тогда можно будет понять точные причины гибели.

Затонувшая подлодка - воинское захоронение. Поднимать субмарину пока не планируют. Но в ближайшее время начнут работы по поиску родственников членов героического экипажа.