Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Есении Алексеевой

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение девятилетней Есении Алексеевой из Санкт-Петербурга. Ее историю мы рассказывали накануне.

У девочки случился рецидив острого лимфобластного лейкоза. Организм ребенка крайне тяжело поддавался лечению – серьезные осложнения угрожали жизни. Врачам удалось добиться ремиссии. Однако для полного выздоровления Есении показана срочная трансплантация костного мозга. Но прежде нужна терапия специальным иммунопрепаратом. Он поможет закрепить имеющиеся результаты лечения. А чтобы сама пересадка прошла успешно, требуется еще и сопроводительная терапия. Поддержка всеми необходимыми лекарствами стоит очень дорого - более 3 миллионов рублей. И благодаря вашей помощи у семьи теперь есть эти деньги.

Но у фонда много других подопечных, которым срочно требуется помощь. Помочь может каждый - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!